LG UltraFine 5K Display: Versand verzögert sich um 5 bis 6 Wochen

Wegen eines Updates verzögert sich der Versand von LG UltraFine 5K Displays.

Die Bildschirme wurden von LG in Kooperation mit Apple für das MacBook Pro 2016 entwickelt. Nach einigen User-Berichten, in denen sich Käufer über Darstellungs-Probleme beschwerten, als die Displays zu nah am Router standen, versprach LG Besserung.

Diese scheint nun zu folgen. Konnte das LG-Display im Apple Online Store bislang in unter einem Monat – kurzzeitig sogar innerhalb weniger Tage – bestellt werden, so beträgt die Lieferzeit jetzt fünf bis sechs Wochen.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden die Vorräte in Apple Stores knapp. Nun scheint ein kurzzeitiger Verkaufsstopp eingeschoben worden sein, damit verbesserte Geräte angeboten werden können.

Neue Versionen mit besserer Ummantelung

Wie appleinsider berichtet, baut LG aktualisierte Versionen der Displays mit einer verbesserten Ummantelung. Diese soll das WLAN-Problem beheben, da sie Netzwerk-Strahlen besser abblockt als zuvor.

User mit fehlerhaften Displays können außerdem LG kontaktieren. Ihnen wird Ersatz und Support versprochen. Apple hat zu dem Thema bislang kein Statement abgegeben.