Lesetipp: Warum Apple seine besten Jahre noch vor sich hat

Jetzt empfehlen wir Euch die Lektüre eines ehemaligen Apple-Mitarbeiters als Lesestoff.

Schon häufiger wurde hier in den letzten Wochen Apples wirtschaftliche Lage und angeblich fehlende Innovationskraft kritisiert.

Im Anschluss an die letzte Woche bekanntgegebenen Rekord-Zahlen für das vergangene Weihnachtsquartal hat sich der US-Blogger und ehemalige Apple-Mitarbeiter Jean-Louis Gassée nun auch des Themas angenommen.

Mithilfe einer detaillierten Analyse vieler Geschäftszahlen und natürlich seiner internen Firmen-Kenntnisse: Apples beste Zeiten kommen erst noch…

Zwar ist nicht so bald wieder mit einer bahnbrechenden neuen Erfindung wie dem iPhone zu rechnen, aber dennoch stehe die Innovation bei Apple nicht still.

Apple investierte immer mehr in die Forschung

Die Menge der Investitionen in die Forschungs- und Entwicklungs-Abteilungen von Cupertino etwa seien ein klares Zeichen dafür. Sie lagen 2016 sogar 19 Prozent höher als in 2015. Bei Apple wird also immer noch mehr und mehr Geld in die Suche nach neuen Technologien investiert.

Zwar werden diese Ideen nicht immer direkt umgesetzt, aber Apple zeigt damit, dass weit in die Zukunft geplant wird. Und dass dies eben nicht zu Gewinn-Einbrüchen führen dürfte, ließ die Wall Street bekanntlich aufhorchen: Nach den Rekord-Zahlen steigt die Aktie aktuell rasant.

Nehmt Euch also fünf Minuten Eurer kostbaren Zeit: hier geht es zur spannenden Lektüre.