Konkurrenten im Test: Apple Music gewinnt gegen Spotify

Viele User können sich schwer entscheiden, ob sie Apple Music oder Spotify buchen sollen.



In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift mac&i werden beide Dienste verglichen. Der Anlass: Die beiden Streaming-Dienste entwickeln sich zum Haupt-Konkurrenzpaar in der Branche – und versuchen sich immer mehr voneinander abzusetzen.

Die wichtigsten Kriterien des großen Vergleichs der Zeitschrift: Preis, Verfügbarkeit, Klangqualität, exklusive Inhalte und Sozial-Features. Zum Schluss, so viel sei verraten, kommt Apple Music dabei unterm Strich etwas besser weg.

Beide Dienste preislich ähnlich attraktiv

Obwohl Spotify ja anders als Apple Music einen permanentes Gratis-Abo bietet. Der allgemein niedrige Preis beider Dienste, die günstigen Studenten- und Familientarife sowie die lange Testphase bei Apple (3 Monate) gleichen das aber gut aus. Auch der Umfang des Musikkatalogs ist ähnlich zufriedenstellend.

An der Klangqualität ist bei beiden Diensten nicht viel auszusetzen, ebenso wie bei der Verfügbarkeit auf diversen Geräten. Ein Plus von Apples Dienst ist hier, dass er direkt in Apple TVs integriert ist – für Spotify wird dafür AirPlay von anderen Geräten benötigt.

Apple Music bei exklusiven Inhalten besser

Deutlicher in Front sieht mac&i Apple Music bei exklusiven Inhalten. Dort scheint Spotify mit Sanktionen gegen Künstler wie Frank Ocean, dessen Alben entfernt wurden, eher Negativ-Schlagzeilen zu machen. Apple hingegen setzt künftig auch exklusive Zusatzinhalte wie Carpool Karaoke und „Planet of the Apps“ – iTopnews.de berichtete.

Spotify – und das macht das Ranking so knapp – sei dafür aber gut für Leute geeignet, die sich lieber Musik von Freunden empfehlen lassen. Darum könne der Dienst, so das Fazit, auch gut parallel zu Apple Music genutzt werden – am besten im Gratis-Modus.