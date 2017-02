Jimmy Iovine im Interview: Apple Music wird kein Netflix

Jimmy Iovine hat in einem neuen Interview über das Projekt Apple Music gesprochen.

Der Musikproduzent und Mitgründer von Beats gibt in letzter Zeit häufiger Interviews. Mit ihnen will er offenbar im Namen Apples die Bedeutung und Ziele von Apple Music stärken. In einem neuen Gespräch mit Variety hat Iovine jetzt Neues preisegegeben und Altes bestärkt.

Interessant sind an seinen Antworten in diesem Fall die Fragen rund um Video-Inhalte und die Konkurrenz in diesem Bereich. Auf die Frage, ob Apple stärker auf Serien und andere Video-Produktionen setzen wird, um Netflix gefährlich zu werden, versuchte Iovine Apple Music von Netflix abzugrenzen.

Video-Inhalte sind „nur Experimente“

Serien wie der angekündigte Ableger von Carpool Karaoke seien eigentlich nur „Experimente“. Er sehe Apple Music nicht als Netflix-Gegner, vielmehr als eine hybride Plattform, die eben auch Videos anbiete.

Außerdem gibt das Interview einen guten Eindruck davon, wie wichtig Iovine das Projekt Apple Music ist.

Iovine bereut den Wechsel ins digitale Geschäft nicht

Dazu passt auch, dass er es nicht bereut, kein Produzent mehr zu sein. Er sehe nämlich, wie sehr Plattenlabel und andere traditionelle Firmen in der Musikbranche an der digitalen Wende leiden. Er scheint sich da also ziemlich auf der sicheren Seite – das heißt bei Apple – zu fühlen.