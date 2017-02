Ist das iPad Air 2 bald Geschichte?

In den USA haben viele Apple-Retailer beliebte Konfigurationen des iPad Air 2 nicht mehr auf Lager.

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das iPad Air 2 bald Geschichte ist. Das Einstiegsmodell könnte also nicht mehr gebaut werden, wenn Apple in diesem Frühjahr neue iPad-Modelle an den Start bringt.

Hierzulande wird ein iPad Air 2 in spacegrau mit WiFi + Cellular mit 32 GB auch schon mit „zwei bis drei Wochen Lieferzeit“ gelistet. Gleiches gilt in den USA, wie die Kollegen von AppleInsider bei einem Channel-Check herausfanden.

Das iPad Air 2 war mit A8X-Prozessor 2014 erschienen. Im Highend-Bereich werden 2017 zwei neue iPad Pro erwartet. Möglicherweise findet sich darunter mit 10,5″ eine neue Tablet-Größe.

Derzeit kein iPad mini 5 in Sicht…

Außerdem könnte es ein neues 12,9″ iPad Pro bzw. ein neues 9,7″ iPad Pro geben. Dabei könnte das 9,7″ das neue Einstiegsmodell werden – mit dem Chip, der bereits im iPhone 6s eingesetzt wurde.

Ein iPad mini 5 ist gerüchteweise nicht in Sicht. Womöglich war das iPad mini 4, wie mehrfach berichtet, das letzte seiner Art.

Auf welches neue iPad spekuliert Ihr – oder kommt Ihr mit Eurem aktuellen iPad noch prima durchs Jahr?