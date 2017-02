iPhone: Fast 50 Millionen Verkäufe für Januar bis März prognostiziert

Im zweiten Quartal dieses Jahres sollen fast 50 Millionen iPhones verkauft werden.

Der Analyst Timothy Arcuri von Cowen & Company hat diese Prognose für Januar bis März 2017 abgegeben. Statt 51,2 Millionen Geräten (2. Quartal 2016) sollen nun von Januar bis März 2017 48,5 Millionen Geräte verkauft werden. Die aktuellste 7er-Generation werde dabei für 85 Prozent der Verkäufe verantwortlich sein.

Warten auf den neuen Blockbuster iPhone 8

Zum Vergleich: Vor einem Jahr machte die 6s-Reihe „nur“ 75 Prozent der aktuellen Verkäufe aus. In diesem Jahr soll das iPhone 7 Plus auch etwa doppelt so stark verkauft werden wie das 6s Plus letztes Jahr.

Im dritten Quartal soll der iPhone-Verkauf dann auf 38,5 Millionen sinken – etwa 2 Millionen weniger als im Vorjahr. Das aber wäre normal und kein Grund zur Besorgnis: Denn schließlich schauen die meisten Kaufinteressenten im 3. Quartal, was das iPhone 8 bringen könnte. Und sie warten dann auf genau diesen vermeintlichen neuen Blockbuster von Apple…