iPhone Display bei Drittanbieter reparieren: Apple verbessert Garantie-Bedingungen

Apple hat angekündigt, dass eine Display-Reparatur bei Drittanbietern nicht mehr zwingend die Garantie beendet.

Wer sein iPhone Display in einem Reparatur-Shop statt bei Apple repariert hat, musste bis vor kurzem noch mit der Beendigung der Gewährleistung rechnen.

In Zukunft wird erst analysiert, ob der Eingriff in irgendeiner Art am neuen Problem schuld sein könnte. Wenn das ausgeschlossen werden kann, greifen weiterhin die normalen Bedingungen der Garantie-Reparatur.

Neue Regelungen für Drittanbieter-Reparaturen

Bei Beschädigungen durch den Drittanbieter oder außerhalb der Garantie müssen Kunden den normalen Preis für das Beheben der iPhone-Probleme bezahlen.

Dies gilt jedoch nur für Displays. Bei Defekten von anderen Drittanbieter-Komponenten wie Mainboard, Lightning-Anschluss, Buttons oder Akku verweigert Apple weiterhin den Service. Die neue Regelung soll weltweit gelten, schreibt das US-Blog MacRumors.