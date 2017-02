iPhone 8: Neues Funktionsfeld statt Touch ID

Apple könnte im iPhone 8 den Home Button mit einem Funktionsfeld ersetzen.



Der schon lange sehr treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo hat frische Spekulationen über das kommende iPhone 8 angeregt. Sie betreffen den Home Button und somit Touch ID. Diese Features könnten im nächsten iPhone in einem Funktionfeld aufgehen.

Erste Skizzen, die ein zugehöriger Bericht von appleinsider zeigt, stellen ein solches Feld auf der kompletten Breite des unteren iPhone-Randes dar.

Größeres Display dank Funktionsfeld

Die Display-Größe eines solchen iPhones würde dadurch auf die gesamte Gerätegröße erweitert werden und somit 5,8 Zoll in der Diagonale messen. Außerdem wird der Bildschirm im iPhone 8 OLED haben, so Ming-Chi Kuo.

Ein neues Funktionsfeld würde Apples Arbeit gegen Hardware-Buttons weiter vorantreiben. Wie genau es implementiert und der Fingerabdruck-Scanner funktionieren wird, führte der Analyst aber nicht nicht aus.

Die neuen Technologien würden sich aber in jedem Fall, so Kuo passend zu einem vor kurzem aufgekommenen Gerücht, aber auch preislich niederschlagen: Das iPhone 8, so schätzt er, wird um die 1000 US-Dollar kosten.