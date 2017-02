iPhone 8 neu mit 5″ und separatem kabellosem Aufladegerät?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Gerüchteküche zum iPhone 8 schon sehr, sehr aktiv.

Wir sind noch nicht mal im Frühjahr angekommen, der Herbst ist noch weit weg – aber in den letzten Tagen gibt es Spekulationen zuhauf. Das japanische Blog MacOTakara hat aktuell „aus internen Kreisen“ gehört, dass das iPhone 8 mit drei neuen Modellen erscheinen wird.

Zwei Modelle im iPhone-7-Stil?

Beim Gehäuse werde Apple bei zwei der drei Modelle auf einen ähnlichen Formfaktor wie bei der aktuellen Generation setzen. Nur ein Modell erhält laut dem Bericht angeblich ein OLED-Display.

Die Kollegen schreiben von drei Modellen – in 4,7″ und 5,5″, so wie aktuell. Dazu würde ein neues 5″-Modell kommen. Die Technik für kabelloses Aufladen in diesem Gerät werde aber nicht intern verbaut, vielmehr sei ein separates Ladegerät nötig.

Ladegerät nur zusätzlich erhältlich?

Ähnlich wie bei der Apple Watch. Apple, so behauptet der Bericht, werde das Ladegerät als Zubehör verkaufen.

Soviel ist klar: Der Bericht widerspricht anderen Spekulationen aus der Vorwoche. Der in der Regel treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo hatte prophezeit, alle drei neuen iPhone-8-Modelle seien kabellos aufladbar. Von einem separaten Ladegerät war bei Kuo nichts zu vernehmen.

PS: Laut MacOTakara wird Apple beim iPhone 8 weder Lightning-Kopfhörer-Kabel noch Lightning-auf-USB-C beilegen. Gewagte These, so früh im Jahr.

Separates kabelloses iPhone-8-Ladegerät: Würdet Ihr es kaufen? Oder lieber zu einem „regulär“ aufzuladenen iPhone 8 greifen?