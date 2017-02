iPhone 8 kabellos laden: Arbeiten fünf Teams an Lösung?

Dass Apple beim iPhone 8 auf kabelloses Laden setzen wird, gilt in der Gerüchteküche als ausgemacht.

Wie das genau geschieht, bleibt vorerst ein Rätsel. Informationen von Reuters besagen jetzt, dass bei Apple mindestens fünf unterschiedliche Teams an einer Lösung für die Umsetzung arbeiten.

Das ist auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich: Apple ist ja dafür bekannt, Dinge immer wieder zu überdenken und nach neuen Wegen zu suchen. Doch in Hinblick auf die eh schon sehr diffuse Newslage zu diesem Thema, ist die Aussage der „Person mit Fachkenntnis“ schon sehr interessant.

Laden per Induktion oder doch über Long-Range?

Aktuell gibt es zwei mögliche Ansätze für kabelloses Laden. Bei der Induktionsladung wird ein Ladepad, ähnlich wie bei der Apple Watch benötigt, auf welches das iPhone gelegt wird und dann automatisch zu laden beginnt. Hier muss zwar kein Kabel an das iPhone angeschlossen werden, an das Ladepad aber schon.

Die zweite Möglichkeit: Echtes kabelloses Laden über die Luft. Auch hierzu gab es bereits seit längerem Gerüchte. Apple könnte mit solch einer Funktion das iPhone über eine größere Entfernung laden. Der Strom müsste über die Luft transportiert werden. Nur auf diese Weise wäre ein Laden komplett ohne Kabel möglich.

Vielleicht überrascht uns Apple am Ende auch mit einer komplett anderen Lösung. Immerhin wissen wir nicht, an wie vielen unterschiedlichen Ansätzen die fünf Teams arbeiten. Wir glauben, dass im iPhone 8 wohl zunächst ein induktives Ladesystem mittels Ladepad Einzug halten wird. In Zukunft bekommen wir dann vielleicht eine andere Lösung, an der jetzt schon gearbeitet wird.