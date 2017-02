iPhone 8: 1000 Ingenieure sollen an Augmented Reality arbeiten

Angeblich arbeiten mehr als 1000 Ingenieure bei Apple an einem Augmented-Reality-Projekt.

Bereits im iPhone 8 könnte es einige AR-Features geben, teilen die Bankanalysten von UBS mit. Sie beziehen sich auf „Industrie-Quellen“.

Die Mitarbeiter sollen an einem Standort in Israel an AR forschen. Unter anderem könnten im iPhone 8 erstmals 3D-Karten angeboten werden. Auch der Launch eines AR-Software-Kits für Entwickler sei möglich.

Schon der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hatte eine „revolutionäre Kamera“ im nächsten iPhone 8 prognostiziert, unter anderem sprach er von der Option, 3D-Selfies zu schießen – iTopnews.de berichtete bereits am 21. Februar.

Der Analyst Steven Milunovich wiederum glaubt, dass Apple mehr an Augmented Reality als an Virtual Reality interessiert sei. Kuo glaubt sogar, dass Apple in drei bis fünf Jahren Marktführer bei Augmented Reality sei, berichtet BusinessInsider.