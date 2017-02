iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 8/2017)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Rhom Bus ist ein handgemachter Puzzler aus Indie-Entwicklung, bei dem zu tollen Illustrationen Worträtsel gelöst werden – schon jetzt eine der spannendsten Neuerscheinungen des Jahres 2017:

Rhom Bus Spiele universal Keine Bewertungen 88 MB 1,99 €

Turmoil: Mit viel Charme entführt Euch dieser Steam-Port für iOS ins Amerika des Jahres 1899. Um ein erfolgreicher Öl-Unternehmer zu werden, pachtet Ihr Land, baut Förderanlagen und errichtet ein Handelsimperium:

Turmoil Spiele iPad (13) 114 MB 5,99 €

MUL.MASH.TAB.BA.GAL.GAL: Das Spiel mit dem verrücktesten Namen in dieser Woche legt auch ein höchst ansprechendes Gameplay an den Tag:

MUL.MASH.TAB.BA.GAL.GAL Spiele universal (6) 529 MB 2,99 €

Roller Coaster Tycoon Touch: Nach einem Soft Launch ist die für Multi-Touch optimierte Version des PC-Klassikers nun weltweit zu haben.

ini: Das minimalistische Rollenspiel mit surrealistischen Leveln ist ein Must-Have. In dem Game erfahrt Ihr spielerisch, was Zusammenhalt und Familienliebe bedeuten kann:

ini Spiele universal Keine Bewertungen 82 MB 2,99 €

The Warlock of Firetop Mountain: Gestern war diese 3D-Version eines klassischen Brettspiels bereits unsere App des Tages. Doch da das Spiel eines der absoluten Highlights nicht nur dieser Woche, sondern in 2017 überhaupt ist, sei es hier nochmal gebührend erwähnt.

Animated Stickers: Diese neue App mit iMessage-Anbindung ist eine tolle Erfindung für alle kreativen User von Apples Chat-App. Sie verwandelt Video-Clips, die Ihr mit dem iPhone aufnehmt, in iMessage-Sticker. Ihr könnt sie sogar frei zuschneiden.

SystemGuard: Ohne viel Schnörkeleien überprüft diese günstige App, wie sicher Euer iPhone bzw. iPad ist und wie seine Bauteile laufen.

Mimics: Ein witziges Spiel für öde Stunden und Partys zugleich. Kleine Figuren ziehen auf dem Display Grimassen – und Ihr versucht, sie so genau (und damit auch so lächerlich) wie möglich nachzuahmen.

Mimics Spiele universal (22) 144 MB Gratis

Die by Died: Ein weiterer Platformer auf den Retro-Bus aufspringt – allerdings auch mit Einfluss aus dem Manga-Bereich, was die Figuren angeht. Für wenig Geld liefert Die by Died 32 lange und komplizerte Dungeons mit verschiedenen Gegnern und Rätseln:

Klipboard: Den mehrfach ausgezeichnete Clipboard-Manager, der Inhalte über die Cloud zwischen Euren Geräten hin und her befördert, gibt es jetzt auch für iOS:

Opus: Das mehrfach prämierte Spiel besticht mit einer fesselnden Story und packendem Soundtrack. Ihr spielt durch die Linse eines Weltraum-Teleskops.

Yesterday Origins: Das Adventure erzählt eine düstere Geschichte, deren Story mehrere Zeit-Epochen aufgeteilt ist.

Yesterday Origins Spiele Keine Bewertungen 3122 MB 19,99 €

Importer for Contacts: Die intuitive App importiert Kontakt-Daten aus verschiedenen Datei-Typen.