Es wartet Arbeit: Apple hat soeben eine neue Beta für Entwickler veröffentlicht.

Beta 3 von iOS 10.3 steht für alle Developer bereit. Die Beta 1 war am 26. Januar verteilt worden. Die Beta 2 kam am 6. Februar. Nun also die dritte Testversion:

Generell bringt iOS 10.3 bringt in erster Linie die neue Funktion „Find my AirPods“. Das Feature seht Ihr unten im Video in Aktion.