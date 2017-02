iOS 10.3 Beta 2 und watchOS 3.2 Beta 2 stehen bereit

An die Arbeit: Apple hat soeben neue Betas für Entwickler veröffentlicht.

Los geht es mit Beta 2 von iOS 10.3. Die Beta 1 war am 26. Januar verteilt worden. Nun also die zweit Testversion: Generell bringt iOS 10.3 bringt die neue Funktion „Find my AirPods“. Das Feature seht Ihr unten im Video in Aktion.

Auch watch OS 3.2 Beta 2 ist erschienen, mit SiriKit und dem erwarteten Theater-Modus. Zudem hat Apple die Beta 2 von tvOS 10.2 ausgegeben. Sollte es wichtige Neuerungen in den frischen Version geben, melden wir uns noch mal, schauen jetzt erst mal selbst genauer in die Codetiefen.