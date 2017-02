iOS 10.3: Apple weist per Push auf Zwei-Faktor-Authentifizierung hin

Unter iOS 10.3 wird Euch Apple künftig deutlicher auf die Zwei-Faktor-Authentizifierung hinweisen.

Immer noch wählen die meisten Nutzer simple Passwörter wie 12345 oder ähnliches. Um die Sicherheit der Daten zu betonen, die ja über das Auswählen eines Passwortes hinausgeht, weist Apple in iOS 10.3 per Push-Mitteilung auf die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung hin.

Apple bietet die Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Apple ID schon lange an. Wer die Beta von iOS 10.3 installiert hat, bekommt bereits Push. Folgt Ihr der Notification, werdet Ihr in die Einstellungen umgeleitet. Dort erklärt Apple, was es mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung auf sich hat.

Wollt Ihr diese aktivieren, sofern Ihr es noch nicht gemacht habt (was wir empfehlen), müsst Ihr in den Einstellungen mit nur einem Klick Eure Telefonnummer bestätigen. Apple sendet dann eine Bestätigungsmail, fertig!