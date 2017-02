iMac: Das könnte in 2017 kommen

Es gibt mittlerweile einige substantielle Gerüchte zu einem neuen iMac in 2017.

Nicht nur am Mac mini, sondern auch an einem anderen eigentlich sehr beliebten Mac ist 2016 ohne Update vorübergegangen. Der iMac wurde zuletzt 2015 aktualisiert. Ein Grund mehr, in diesem Jahr auf einen Refresh zu hoffen.

Bereits Ende 2016 wurde die Gerüchteküche mit Informationen angeheizt, laut denen USB-C und AMD-Grafikkarten im nächsten All-in-One von Apple verbaut sein werden. Nun hat iMore mit einer großen Übersicht über mögliche Features einen draufgelegt.

Die Wunschliste ist groß, basierend vor allem auf neuen Features der MacBooks in 2016 und möglichen kommenden Neuerungen.

Die Spekulationen kompakt:

Touchscreen : Wird Apple im kommenden iMac den bislang größten Touchscreen der Firmengeschichte verbauen? Dazu wäre aber vermutlich auch eine Neustrukturierung von macOS notwendig. True Tone könnte es auch haben.

: Wird Apple im kommenden iMac den bislang größten Touchscreen der Firmengeschichte verbauen? Dazu wäre aber vermutlich auch eine Neustrukturierung von macOS notwendig. True Tone könnte es auch haben. Apple Pencil Support : Bei einem interaktiven Touchscreen wäre auch eine Integration des bislang dem iPad Pro vorbehaltenen Apple Pencil möglich.

: Bei einem interaktiven Touchscreen wäre auch eine Integration des bislang dem iPad Pro vorbehaltenen Apple Pencil möglich. Touch Bar und Touch ID : Die vom MacBook Pro 2016 bekannten Features könnten auch in der mitgelieferten Apple-Tastatur verbaut werden – oder direkt am iMac selbst.

: Die vom MacBook Pro 2016 bekannten Features könnten auch in der mitgelieferten Apple-Tastatur verbaut werden – oder direkt am iMac selbst. Thunderbolt 3 : Apples neuer Anschluss-Standard dürfte ziemlich sicher im nächsten Modell, wann immer es erscheint, verbaut sein. Bei USB-C sind wir uns nicht sicher.

: Apples neuer Anschluss-Standard dürfte ziemlich sicher im nächsten Modell, wann immer es erscheint, verbaut sein. Bei USB-C sind wir uns nicht sicher. Bessere Lautsprecher: Alle iPads und auch die neuen MacBook Pros haben sehr gute Lautsprecher. Apple könnte solche auch dem neuen iMac spendieren.

Übrigens: Seit 2009 ist jeder iMac im Oktober erschienen. Falls in diesem Jahr also ein neues Modell kommt, dann vermutlich in diesem Monat. Auch wenn wir hoffen, dass es in diesem Jahr ausnahmsweise einen früheren Launch gibt…

Über welches Feature in einem neuen iMac würdet Ihr Euch am meisten freuen?