Im Angebot: Apple Watch, UE Roll 2, Libratone, iTunes-Karten

Die Apple Watch Series 2 und die Apple Watch 1 sind heute in Spar-Aktionen erhältlich.

Bei Gravis erhaltet Ihr beim Kauf der Apple Watch Series 2 – das ist die neueste Generation – als Bonus ein Sportarmband in einer Farbe Eurer Wahl kostenlos dazu. So ergeben sich folgende Preise (danke Julian):

Der Bonus-Deal bei Gravis im Überblick

Zusätzlich fallen 5,99 Euro Versandkosten an. Gravis erlaubt in diesem Falle leider nicht, dass Ihr Watch und Armband kostenlos in einer Filialie abholt.

Apple Watch Series 1 reduziert

Wer auf den Kauf einer Apple Watch Series 1 spekuliert (überarbeitete Version der allerersten Generation mit dem Prozessor der Apple Watch Series 2, aber mit weniger kontrastreicherem Display, ohne GPS), der sollte einen Blick rüber zu Cyberport werfen. Dort ist die Apple Watch Series 1 nur heute im Cyber-Deal-Tagesangebot erhältlich:

zur Series 1 (42 mm)

im Angebot nur 319 Euro

UE Roll 2 im Zweierpack günstiger, Libratone mit Gratis-iTunes-Karten

Zurück zu Gravis. Hier gibt es die mehrfach von uns empfohlenen UE-Roll-2-Speaker im Zweierpack günstiger. Statt 199 Euro zahlt Ihr für zwei Speaker für kurze Zeit nur 139,95 Euro.

Außerdem bekommt Ihr den ebenfalls sehr guten Libratone One-Click-Speaker in zwei Farben günstiger – und jeweils eine 25-Euro-iTunes-Karte on top beim Kauf gratis dazu.