Heute günstiger: iPad mini 4, Logitech K480, Anker und Aukey

Aktuell könnt Ihr neben den heutigen Blitzangeboten bei diversen guten Gadgets kräftig sparen.

iPad mini 4 heute im Angebot

Wer auf der Suche nach einem iPad Mini ist, sollte außerdem diesen Deal nicht verpassen: Ein Modell der vierten Generation mit 16 GB Speicher und WiFi+Cellular gibt es für kurze Zeit für 399 statt 499 Euro, solange der Vorrat reicht.

Es dürfte wohl das letzte iPad mini 4 seiner Art sein. Alle Gerüchte deuten zumindest darauf hin, dass Apple im Frühjahr kein neues iPad mini 4 vorstellt.

Logitech bietet seine K480 Bluetooth Tastatur für kurze Zeit für nur 29,99 statt 49,99 Euro an. Sie verbindet sich mit Macs, iPhones, Android-Geräten, Windows-PCs und mehr. Bis zu drei Geräte lassen sich einzeln ansteuern.

Neue Anker SoundBuds zum Start günstiger

Die neuen Anker SoundBuds Digital IE 10 Kopfhörer gibt es aktuell noch kurze Zeit mit Code für 52,19 statt 86,99 Euro. Um das Angebot nutzen zu können, müsst Ihr bei der Bestellung den Code ANKERBLK angeben.

Alles zu dem neuen Kopfhörer hier bei iTopnews.

Aukey mit Gutschein-Codes für iTopnews-Leser

Aukey hat aktuell ebenfalls sein Zubehör reduziert, Eine Liste inklusive aller Gutschein-Codes für iTopnews-Leser findet Ihr hier bei uns.

ParcSlope neu in spacegrau

Zwar kein Deal aber ebenfalls interessant: Der ParcSlope von TwelveSouth wird nun auch in Apple-spacegrau (bisher nur in Silber) angeboten. Spacegrau müsst Ihr erst mal in den USA bei Twelve South bestellen (50 Dollar plus Versand nach Deutschland).

Der Parc Slope Ständer eignet sich perfekt für MacBooks, MacBook Pro und iPad Pro.