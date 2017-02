Google stellt die App Google Spaces ein

Mit „Spaces – Im engsten Kreis teilen“ wollte Google den Messenger-Markt aufrollen.

Der Erfolg blieb aber aus. Am 17. April wird der Dienst, der auf das Teilen von „Gewöhnlichem und Ungewöhnlichem in kleinen Gruppen“ setzt, eingestellt.

Ab 3. März bereits ist die Verwaltung dieser privaten Gruppen nicht mehr möglich, denn ab diesem Tag ist Spaces schreibgeschützt.

Eigentlich klang die Idee vielversprechend: Google hatte in Spaces sogar seinen eigenen Suchdienst, Chrome, YouTube und Google Fotos integriert. So musste man die App nicht mehr verlassen, um auf diese Services zuzugreifen. Doch am Ende haben sich zuwenig Nutzer für Spaces gefunden.

Auf seinen hauseigenen Supportseiten informiert Google zur Stunde über Details zum Ende von Spaces. Die iOS-App ist im App Store nicht mehr verfügbar.