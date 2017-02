GoodNotes 4 heute nur 99 Cent statt 7,99 Euro

Auf jeden Fall mitnehmen: GoodNotes 4 kann heute für 99 Cent statt 7,99 Euro geladen werden.

Die schon seit längerem im App Store präsente Notizen-App mit Handschriften-Erkennung ist besonders für iPad-User nützlich, lohnt sich aber auch fürs iPhone. Mit Ihr könnt Ihr nämlich handschriftliche Notizen erstellen – und zwar sowohl mit den Fingern als auch mit dem Apple Pencil.

Verschiedene Stift- und Farboptionen stehen Euch für übersichtliche und markante Notizen zur Verfügung. GoodNotes erkennt überdies gezeichnete Formen und kann auch Bilder bzw. Text-Felder in Notiz-Dokumente integrieren. Eine handschriftliche Bearbeitung von PDF-Dokumenten ist ebenfalls möglich.

OCR-Technologie und Cloud-Sync integriert

Via OCR-Technologie erkennt GoodNotes in allen Notizen Eure Handschrift und erlaubt es Euch dadurch, die Aufzeichnungen auch zu durchsuchen. Außerdem werden mit einem Online-Sync via iCloud, Google Drive, Dropbox und mehr alle Notizen auf iPhone und iPad im gleichen Zustand gehalten. So günstig wie heute war GoodNotes 4 noch nie (danke Ute).

GoodNotes 4 für Mac: