GigaBoost: Vodafone verschenkt 100 GB Volumen – auch für Neukunden

Kunden von Vodafone werden ab heute in der Aktion GigaBoost beschenkt.

Egal ob Neukunde, Bestandskunde oder Vertragsverlängerung: Vodafone bringt ab heute im Mobilfunkangebot GigaBoost an den Start. Wie der Konerzn per Pressemitteilung mitteilt, erhalten die Vodafone-Kunden dabei 100 GB Datenvolumen zur freien Nutzung als einmaliges Geschenk.

Dieser Bonus muss innerhalb eines Abrechnungs-Monats verbraucht werden, eine Ansparung für den nächsten oder gleich mehrere kommende Monate ist nicht möglich.

Als Vodafone-Kunde sichert Ihr Euch Euren Bonus in der MeinVodafone-App. Laut Vodafone reicht das bloße Installieren und Starten der App, um die 100 GB zu erhalten. Bis die 100 GB endgültig auf Eurem Konto verbucht sind, können aber 48 Stunden vergehen. Vodafone informiert Euch bei erfolgter Aktivierung einmalig per SMS.

Gilt nur im Inland, nicht im Ausland

Die Aktion läuft ab heute bis zum 6. April. Solltet Ihr also erst im März oder April 100 GB brauchen, wartet Ihr am besten noch etwas mit der Registrierung für GigaBoost. Im Ausland ist GigaBoost leider nicht nutzbar – sondern nur in Deutschland.