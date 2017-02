Fürs MacBook: Apple arbeitet an neuem Chip

Apple entwirft offenbar momentan einen neuen Computer-Chip.

Nicht iPhones und iPads sind mit Apples eigenen Chips wie dem A10 im iPhone 7 ausgerüstet. Auch für das neue MacBook Pro hat Apple einen kleinen Prozessor gebaut, der die Touch Bar am Laufen hält.

Dieser Trend soll auch in Zukunft im Desktop-Bereich fortgesetzt werden, wie ein neuer Bericht von Bloomberg besagt. Demnach arbeitet Apple zurzeit an neuen Chips, die in kommenden MacBooks auch die bislang unangefochtenen Intel-Chips als Kern-Prozessor zurückdrängen sollen.

Sein Codename: T310. Der Chip der neuen MacBooks heißt T1. Die Nähe ist also unverkennbar.

Apples Chips vorerst für einzelne Aufgaben

Zunächst sollen die Laptops mit einem Apple-eigenen Chip als Zusatz-Hardware zum Intel-Produkt ausgestattet werden. Apples Bauteil würde dann einzelne Aufgaben wie den Ruhemodus übernehmen. Aber auch Speicherverwaltung und kabellose Verbindung könnte der T310 steuern.

Steigt Apple ins Prozessor-Geschäft ein?

Sollte der Bericht stimmen, so könnte in den kommenden MacBooks mit einem Apple-Chip auf dem Mainboard der Grundstein für Cupertinos Einstieg in eine neue Branche gelegt werden – die der Computer-Prozessoren.