FC Bayern startet eigenen Fernsehsender bei der Telekom

Der FC Bayern will nun auch Deutscher Fernsehmeister werden.

Bereits am kommenden Montag, also am 27. Februar, starten die Münchner FC Bayern.tv live, ihren eigenen, linearen Fernsehsender. Dort gibt es rund um die Uhr Berichte über den FC Bayern zu sehen – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Zu empfangen ist der Kanal im Internetfernsehen „Entertain“ von FCB-Hauptsponsor Telekom sowie über die offizielle Website und die Smartphone-App des FC Bayern München – alles in HD-Qualität.

FC Bayern.tv live steht für 5,95 Euro pro Monat zur Verfügung, für Telekom-Kunden gibt es die ersten zwölf Monate kostenlos. In der ersten Sendewoche (27. Februar bis 5. März) ist der neue Fernsehsender sogar für alle Fans frei zugänglich.

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge erklärt, um was es geht: „Mit FC Bayern.tv live sind wir der erste deutsche Klub mit einem eigenen linearen TV Channel. Wir sind stolz, diesen Kanal in Kooperation mit unserem Hauptsponsor Telekom ins Leben rufen zu können. Es ist ein neuer Weg, um unsere vielen Fans zu erreichen.“

Stefan Mennerich, Kommunikationsdirektor und Digitalchef des FC Bayern, ergänzt: „FC Bayern.tv live ist ein weiterer, sehr wichtiger Baustein in unserem Medienmix. Wir bieten den Bayern-Fans dort Hintergrundberichte, Talkformate, exklusive Interviews und vor allem viele Live-Inhalte. Im Mittelpunkt steht dabei das Team von Carlo Ancelotti, aber wir werden auch die Basketballer des FC Bayern, unsere Fußball-Frauen, die Bayern-Amateure, die Jugendteams und die Nebenabteilungen des FC Bayern mit unseren Kameras begleiten.“

Diese Sendungen sind geplant: