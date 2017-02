EU stoppt Geoblocking für Netflix, Spotify & Co., Abo dann im Urlaub nutzbar

Die EU will Geoblocking bei Video- und Musik-Streams in Zukunft verhindern.

Anbieter wie Netflix, Spotify oder Amazon müssen in Zukunft ihre Dienste in allen EU Staaten anbieten. Ab 2018 soll die Regelung in Kraft treten.

Wer in seinem Heimatland das Abo abgeschlossen hat, kann den Dienst dann auch außerhalb des Heimatlandes, zum Beispiel im Urlaub innerhalb der EU-Region, uneingeschränkt nutzen.

Streaming-Geoblocking innerhalb der EU wird abgeschafft

Aktuell ist es so, dass viele Inhalte aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt werden, sobald Ihr als Nutzer Euer Heimatland verlässt, was oftmals ärgerlich ist. Der exakte Tag für die Umsetzung ist noch nicht bekannt. Aktuell heißt es nur „Anfang 2018“, wie ArsTechnica berichtet.

