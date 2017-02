EU-Roaming soll fallen – diesmal aber endgültig

Seit Jahren wird darüber diskutiert. Und nun soll es endgültig so weit sein.

Die EU will das Roaming in ihren Mitgliedsländern im Sommer 2017 endgültig abschaffen. Vertreter des Europaparlaments und der Mitgliedsstaaten einigten sich am Mittwochmorgen in Brüssel über die künftig geltenden Großhandelspreise, die sich die Anbieter gegenseitig in Rechnung stellen dürfen. Damit wurde das letzte große Hindernis aus dem Weg geräumt.

Nach jahrelangem Hin und Her soll es nun am 15. Juni so weit sein. Dann entfallen innerhalb der EU die Roaming-Gebühren für Telefonieren, Surfen und Simsen. Das neue Motto lautet dann „Roam like home“. Das bedeutet: Eure heimischen Tarife und Flatrates gelten dann auch im EU-Ausland. Aber Achtung: Außerhalb der EU, also auch in der Schweiz oder der Türkei, bleiben die Roaming-Tarife teilweise extrem hoch.

Die neuen Großhandelspreise sind so gestaltet, dass die Provider auch ohne Roaming kostendeckend arbeiten können. Die Höchstgrenzen sehen künftig aus wie folgt:

Telefonieren: 3,2 Cent pro Minute

3,2 Cent pro Minute SMS: 1 Cent pro Nachricht

1 Cent pro Nachricht Internet: 7,70 Euro pro GB (ab 2022 2,50 Euro/GB)

Mitgliedsstaaten müssen noch zustimmen

Nun müssen noch die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament der Einigung offiziell zustimmen. Das sollte zwar kein Problem sein. Allerdings sind bei der Abschaffung des Roamings bereits mehrfach in letzter Minute neue Hindernisse aufgetaucht.