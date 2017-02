Erster Apple Store für Österreich, iTunes-Karten für die Schweiz

Unsere Leser in Österreich dürfen sich freuen. Bald haben sie auch sie einen Apple Store.

Schon länger wird spekuliert, dass Apples erster Österreich-Store in der Kärntner Straße in Wien beheimatet ist. Diese Gerüchte erhalten durch die übereinstimmenden Meldungen diverser österreichischer Medien neue Nahrung:

Auf der Apple-Website wurden 14 Stellen für einen „Retail Store in Wien“ ausgeschrieben. Damit dürfte klar sein, dass Apple im ehemaligen Esprit-Store seinen Store eröffnen wird: Er liegt in der Kärntner Straße 11, in unmittelbarer Nähe zum Kaufhaus Steffl. Bisher gibt es noch keinen Apple Store in Österreich. Lange dürfte es bis zum Start nicht mehr dauern…

Günstige iTunes-Karten in der Schweiz

Und auch für unsere Leser in der Schweiz haben wir auch noch eine erfreuliche Nachricht: Während es in Deutschland aktuell diese Woche keine iTunes-Karten-Rabatte gibt, können unsere Schweizer Leser bei Interdiscount noch bis Samstag, 11. Februar, iTunes-Karten mit 10 Prozent Rabatt kaufen (danke Chilacho).