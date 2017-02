Erste Videos und Foto: Samsung Galaxy S8 und S8+ am 29. März

Der bekannte Leaker Evan Blass hat wieder zugeschlagen und vorab die Specs des Samsung Galaxy S8+ veröffentlicht.

Die Informationen postete er auf Twitter. Beide Geräte, S8 und S8+, werden am 29. März in New York vorgestellt. Große Überraschungen dürfte es nicht geben. Die Highlights: 8 MP Frontkamera, 6,2 Zoll Display mit abgerundeten Ecken und ein Iris-Scanner.

Iris-Scanner soll das Galaxy entsperren

Letzteres wurde bereits beim Note 7 eingeführt, konnte aber von den Kunden aus bekannten Gründen nicht genossen werden. Der Iris-Scanner ermöglicht das Entsperren des Smartphones durch einen Blick in die Kamera. Apropos Kamera: Diese wird sich im Vergleich zum S7 kaum ändern. Lediglich die Frontkamera wird 8 Megapixel besitzen.

6,2 Zoll Quad HD+ Super AMOLED Display mit abgerundeten Ecken

Das Display des Galaxy S8+ wird mit 6,2 Zoll extrem groß. Sogar größer als das des Note 7. Allerdings wird der eigentliche Bildschirm aufgrund der abgerundeten Ecken nur 6,1 Zoll einnehmen. Interessant wird die Quad HD+ Super AMOLED Technologie. Wahrscheinlich wird die Auflösung bei 514 ppi und 2560 × 1440 Pixeln liegen.

Die restlichen gelenkten Specs sind weniger überraschend: 4G LTE, IP68 wasser- und staubresistent, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, Samsung Pay, kabelloses Laden, Android-System, Kopfhörer von AKG, Schutz durch Samsung Knox. Kommt das S8+ tatsächlich genau so, wird es ein eher moderates Update ohne große Neuerungen. Vielleicht will Samsung vor allem Fans des Note 7 mit diesem Gerät erreichen.

Auch die ersten Videos geleakt

Ein erstes Foto der Modelle hat TechCrunch in Asien ausgegraben. Parallel sind im Netz zwei Videos zu den neuen Modellen aufgetaucht. Viel verraten sie nicht, immerhin zeigen sie die Geräte ein wenig in Aktion.