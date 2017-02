Endless Frontier: Mehr Action für Fans von ruhigen Spielen

Für ein eigentlich unaufgeregtes Spiel ist Endless Frontier mit ziemlich viel Action aufgeladen.

Klingt nach einem klaren Widerspruch, aber die der südkoreanische Entwickler Ekkorr hat es geschafft, die für Klicker typischen Upgrades mit handfesten Features wie Gildenkriegen und PvP-Modi zu verbinden.

Das Jahr: unbekannt. Auf jeden Fall vor langer, langer Zeit. Das Land, in dem es spielt? Auch da sind wir uns nicht ganz sicher – es wirkt wie eine 2D-Version von Mittelerde. Und dort seid Ihr Anführer einer kleinen Bande von Helden, gefangen in einem endlosen Krieg mit dem Bösen.

Das ist auch so ziemlich alles, was Ihr über die Story wissen müsst, denn sie steht bei Endless Frontier eigentlich kaum im Vordergrund. Allerdings steht Ihr dafür selbst im Vordergrund – und das macht das Spiel auch erst wirklich aus.

Während Eure Männer nämlich in der Kohlegrube schuften und sich ihren Weg von einem Level zum anderen hacken, wendet Ihr das erarbeitete Gold für neue Charaktere auf.

Es gibt insgesamt über 100 Helden, zwischen denen Ihr wählen könnt, von Orks über Elfen, von Menschen bis zu Untoten. Jeder von ihnen hat einzigartige Fähigkeiten, wobei sie grundlegend entweder im Nahkampf oder in magischen Attacken besser sind.

Während Eure Kriegermannschaft sich durch immer schwieriger werdenden Level kämpft – 1500 insgesamt – werdet Ihr bestimmt an irgendeinem Punkt zu harte Aufgaben vor Euch sehen und die dazugehörige Herausforderung neu starten müssen. Dann werden Eure Charaktere so lange wiederbelebt, bis Ihr die Kraft habt, den zuvor unmöglichen Kampf zu gewinnen und weiter voranzuschreiten.

Abgesehen von dem eher an Arcade-Spielen orientierten Hauptanteil des Spiels gibt es auch ruhigere, eher in Richtung RPG tendierende Phasen im Game. Außerdem sind auch ein PvP-System für Kämpfe um die Ehre und MMO-artige Gilden mit an Bord. Ihr könnt eigene Gilden erstellen bzw. gemeinsam oder gegeneinander kämpfen und so Kombinationen von Einheiten in Fights gegen andere Spieler austesten.

Sollte Endless Frontier Euren Wünschen an ein ruhiges, aber stets erweiterbares Games entsprechen, könnt Ihr es in der Basisversion gratis im App Store laden.