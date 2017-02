In der vergangenen Nacht hat Apple vier neue Werbespots für das iPhone 7 veröffentlicht.

One Night in Johannesburg, One Night in New York, One Night in Shanghai und One Night in Tokio zeigen Motive aus der „Shot on iPhone 7“-Kampagne.

Die kurzen Clips legen den Fokus auf die Möglichkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen mit dem iPhone 7 zu machen. Die Credits der Fotografen finden sich im Abspann. Filme ab: