Die besten neuen Spiele-Apps in der Übersicht (KW 6/17)

OK Golf: Ein meditatives Golf-Spiel, bei dem sowohl Ruhe benötigt, als auch mit der Zeit in Euch generiert wird. Dazu tragen die unaufgeregte Grafik und entspannende Klänge beim Spielen bei.

OK Golf Spiele universal Keine Bewertungen 290 MB 2,99 €

Malevolent Machines: In einem Forschungslabor für Roboter ist ein Unglück geschehen, weswegen Ihr Euch nun mit Horden bösartiger Tech-Mutanten konfrontiert seht.

Malevolent Machines Spiele universal Keine Bewertungen 32 MB 1,99 €

Dungeon Tails: Über 20 verschiedene Gegner und fünf harte Boss-Level überwindet Ihr in diesem Dungeon mit Kriechtieren als Protagonisten.

Dungeon Tails Spiele universal Keine Bewertungen 112 MB 3,99 €

Nelly Cootalot: 2016 wählte Apple das Point-and-Click Abenteuer rund um die Piratin und Titelheldin Nelly bereits als eines der besten Mac-Spiele aus. Nun ist es auch für iOS erhältlich.

Link Twin: Puzzle-Labyrinthe können auch mit zwei Charakteren statt immer nur mit einem durchwandert werden – was dieses Game beweist.

Link Twin Spiele universal Keine Bewertungen 164 MB 1,99 €

8-Bit Farm: Im Retro-Stil wird hier das altbekannte Farmville-Konzept neu aufgelegt, nur eben ohne permanent benötigte Internet-Verbindung.

8-Bit Farm Spiele universal Keine Bewertungen 184 MB 4,99 €

Stagehand: Ein Platformer mit Comic-Art, in dem Ihr statt des Helden die Level steuert.

Miss Fisher and the Deathly Maze Ep.1: Im Melbourne der 20er Jahre verfolgt Ihr als Detektivin Miss Fisher, bekannt aus der TV-Serie bei „One“, Spuren eines mysteriösen Mordes.

Lords of the Fallen: Eins-gegen-Eins mit unheimlichen Fantasy-Monstern – ein bekanntes Konzept, das diesem Spiel neues Leben verleihen will.

RPS Saga: Mit Stein-Schere-Papier werden in der pixeligen RPS Saga Kämpfe entschieden.

RPS Saga Spiele universal Keine Bewertungen 34 MB 0,99 €

Glitchskier: Das Spiel hat den Look eines alten und verbuggten Arcade-Games und macht mächtig Spaß.

Glitchskier Spiele universal (9) 100 MB 1,99 €

Linear!: Die Mischung aus Arcade und Puzzler dürft Ihr Euch nicht entgehen lassen.

Linear! Spiele universal Keine Bewertungen 82 MB Gratis

Maze Lord: Mit vielen Dungeon-Leveln kommt das handgemalte Maze Lord daher. Über 100 Rätsel mit zusätzlichen Schatzkammern und anderen Geheimnissen stehen bereit.

Maze Lord Spiele universal Keine Bewertungen 146 MB 1,99 €

Voyageur: Das im vergangenen Juni angekündigte Voyageur ist ein sich entwickelnder, digitaler SciFi-Roman mit vielen komplexen Rätseln und Handlungselementen.

Voyageur Spiele universal Keine Bewertungen 32 MB 3,99 €

Tom Clancy ’s Ghost Recon: Ubisoft hat ein neues FTP-Spiel der Tom-Clancy-Action-Serie veröffentlicht: