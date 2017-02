Die besten neuen Spiele-Apps in der Übersicht (KW 5/17)

Donnerstag ist Spiele-Tag im App Store. Wir filtern die besten Neuerscheinungen für Euch heraus.

Mit Direkt-Links geht’s gleich rein in die kompakte Übersicht.

Fire Emblem Heroes: Das neue Nintendo-Spiel hat heute früh den App Store erreicht. Ihr könnt den Download auslösen, doch Nintendo räumt ein, dass es zum Start noch zu Serverproblemen bei diesem Strategie-RPG in der Konsolen-Portierung kommt.

Fire Emblem Heroes Spiele universal Keine Bewertungen 79 MB Gratis

Book of Unwritten Tales 2: Die neue Ausgabe des beliebten Abenteuer-Spiels von Fishlabs, für iOS portiert. Ihr erkundet mit vier Charakteren in über 20 Stunden Spieldauer ein mystisches Königreich und dessen dunkle Geheimnisse.

Warlock’s Tower: Im Design alter Game-Boy-Spiele kommt dieses Dungeon-Game daher. Ihr spielt einen Briefträger, der unglücklicherweise in einen verfluchten Turm geraten ist. Ein falscher Schritt – und er löst sich in Luft auf.

Warlock's Tower Spiele universal Keine Bewertungen 36 MB 3,99 €

Missileman: Ein rasender vertikaler Shooter. Als rasender Mini-Astronaut bombt Ihr auf der schnellen Fahrt Alien-Schiffe und andere Feinde weg.

Missileman Spiele universal Keine Bewertungen 175 MB 2,99 €

LittleSaw Nightmare: Für Puzzle-Fans die richtige Wahl – obwohl es auch ein Platformer ist. Ihr rollt dabei als kleine Kreissäge durch nächtliche Level im Gothic-Stil.

LittleSaw Nightmare Spiele universal Keine Bewertungen 46 MB 0,99 €

Corpse Party Blood Drive: Manga-Fans wird hier eine digitale Story rund um die Geschehnisse in den Büchern „Corpse Party Book of Shadows“, „Sachiko Ever After“ und „Black Book (Book of Shadows)“ geliefert. Das bereits für Konsolen erhältliche Spiel könnt Ihr damit nun auch auf iPhone und iPad spielen.

Felis – Save all the Cats: Ein düsteres Abenteuer rund um Katzen. Ihr steuert den mit magischen Kräften ausgestatteten Protagonisten, dem alle streunende Katzen folgen, um mit Ihm heil durch die Nacht zu kommen.

Tankout: Online-Kämpfe mit Panzern treffen hier auf Pac-Mac-artige Level. Verschiedene Waffentypen bringen die Neon-Grafik dieses Retro-Spiels zur Geltung.

TANKOUT Spiele universal Keine Bewertungen 11 MB Gratis

Lipola: Zwei Spieler steuern zwei 2D-Figuren durch surreale, sich wie verrückt windende Level. Mit simpler Steuerung verdreht diese Neuerscheinung Euren Kopf.

Lipola Spiele iPad (5) 179 MB Gratis

Papery Planes: Ein Papierflieger wird von Euch in diesem Gratis-Game über viele schwierige Strecken navigiert.

Papery Planes Spiele universal Keine Bewertungen 72 MB Gratis

Edo Superstar: Hauptfigur ist hier ein japanischer Kampfmeister. Ihr tretet mit ihm gegen zahlreiche, unterschiedlich bewaffnete Gegner an.

Edo Superstar Spiele universal Keine Bewertungen 502 MB 1,99 €

Solitaire – Piratenlegenden: Eine neuartige Verknüpfung von Abenteuern auf hoher See und dem klassischen Kartenspiel.

Downgeon Qusest: In diesem Rogue-Abenteuer sammelt Ihr in unterhaltsamen Level viele skurrile Gegenstände ein, um zu neuen Highscores zu gelangen.