Die App für den Sepp: So lernt Ihr endlich Bairisch

Ja da schau her! Hier kommt die Bairisch-App für Anfänger.

Zum Tag der Muttersprache in dieser Woche hat die Münchner Tageszeitung tz eine eigene App veröffentlicht.

Mit tz Bairisch für Anfänger (aka „Boarisch for Beginners“) könnt Ihr Euch durch die ganze Vielfalt des Dialekts klicken. Ihr bekommt einen Begriff jeweils auf Hochdeutsch und Englisch genannt – und testet, ob Ihr das bairische Wort kennt. Punkten könnt Ihr zum Beispiel, wenn Ihr wisst, was ein Grantler ist oder wie man traditionelle bayerische Kleidung nennt.

Dann vergleicht Ihr Eure Antwort mit der Lösung, und nähert Euch Schritt für Schritt Eurem Zertifikat, das Euch als Absolvent der Bairisch-App ausweist. Dann habt Ihr was Eigenes! Urbayer Anton Hirschfeld, der die Begriffe für die App zusammengestellt (und eingesprochen) hat, hat dabei jede Menge Gaudi gehabt – das werdet Ihr sofort merken, wenn Ihr Euch reinlest. Dann könnt Ihr Euch an den Grundlagen versuchen oder ein Spezialgebiet auswählen.

Auch für Preißn verfügbar / Also for People from the North

Die App ist auch für Preißn zugelassen, eine entsprechende Kontrolle vor dem Download findet nicht statt. Und wer sich länger mit der App beschäftigt, der merkt schnell: „Ja Sacklzement, des hot’s an Lebdog no ned gebn!“ (Deutsch: „Na sieh mal einer an, das war ja noch nie da!“). Luja sog i!