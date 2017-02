Deutsche Kunden gewarnt: FBI darf ausländische Mails bei Gmail lesen

Google wurde um US-Berufungsgericht dazu aufgefordert, einem Mail-Durchsuchungsbefehl nachzugeben.

Aktuell arbeitet das FBI an einem Fall, zu dessen Lösung die Behörde liebend gerne Mails, die Google auf ausländischen Servern (also auch Mails deutscher Kunden) speichert, lesen würde. Das Gericht hat nun beschlossen, dass der Transfer der Nachrichten in die USA keine nennenswerte Verletzung der Nutzerrechte darstellte und dem FBI erlaubt werden müsse.

FBI will Google-Emails aus dem Ausland lesen

Die Privatsphäre der Nutzer werde auch „nur“ durch das Öffnen der Mails innerhalb der USA verletzt, nicht aber durch die Übertragung dieser Mails. Die Daten auf fremdländischen Serven sollten eigentlich auch den dort geltenden Gesetzen unterliegen.

Erst vor kurzem konnte Microsoft ein sehr ähnliches Urteil abwehren. Die Anwälte von Google bezogen sich ebenfalls auf diesen Fall, was den Richter jedoch nicht beeindruckte, wie Reuters berichtet. Apple und 25 weitere Unternehmen hatten Microsoft unterstützt.