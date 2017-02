Cellebrite: Israelische Firma knackt offenbar auch iPhone 6

Die israelische Firma Cellebrite ist nun offenbar in der Lage, auch weitere Modelle des iPhone zu entsperren.

Das verkündete Firmenchef Shahar Tal auf Twitter. Speziell geht es um das iPhone 5s, das iPhone 6 und 6 Plus. All diese Geräte sollten eigentlich durch die spezielle „Secure Enclave“, einen abgegrenzten Koprozessor, geschützt sein.

Auf der „Secure Enclave“ sind zum Beispiel die Informationen über Fingerabdrücke für Touch ID gesichert. Dieses abgeschottete Element sorgte bisher dafür, dass das iPhone 5s und neuer von niemandem geknackt werden konnte. Bis jetzt offenbar.

Cellebrite knackt anscheinend Secure Enclave

Wie genau Cellebrite die neueren iPhones geknackt haben will, ist nicht bekannt. Angeblich soll sich die Methode aber im gesetzlichen Rahmen bewegen und nur möglich sein, wenn die Geräte eingeschickt werden.

Cellebrite soll bereits vor einem Jahr das iPhone des Attentäters von San Bernadino geknackt haben, wie iTopnews.de berichtete. Dabei handelte es sich allerdings um ein iPhone 5c ohne „Secure Enclave“ und ohne Touch ID. Immerhin bleibt bisher das iPhone 6s (Plus) und das iPhone 7 sicher. Auch über das Betriebssystem hat der Celebrite-Chef in seinem Post nichts erwähnt. Bisher konnte Cellebrite nämlich nur iPhone knacken, auf denen iOS 9 lief (mit Dank an Marcus B.).