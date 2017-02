B&O Beoplay H4: Drahtloser Edel-Kopfhörer fürs iPhone, H6 im Angebot

Dänen macht so schnell niemand was vor! Das zeigt B&O jetzt einmal mehr.

Während der ebenfalls sehr gute B&O Beoplay H6 heute im Angebot ist (179 Euro statt regulär 399 Euro), hat Edel-Hersteller Bang & Olufsen heute auch einen drahtlosen Bluetooth-4.2-Kopfhörer vorgestellt, der hoffentlich ebenso gut klingt, wie er aussieht. Designer Jakob Wagner hat beim Beoplay H4 mit Lammleder, geflochtenem Gewebe und Aluminium gearbeitet.

Zumindest optisch passt der Over Ear-Kopfhörer damit bestens zu einem iPhone, und am allerbesten natürlich zum Kopfhörerbuchsen-losen iPhone 7.

Neben viel Gedöns zum Design des Kopfhörers („ikonische Schlichtheit“) findet sich in der Pressemitteilung auch ein ganz wichtiger Satz von B&O-Marketingmann Jens Jermiin: „Im digitalen Zeitalter, in dem HiFi-Musikhören durch Smartphone-Kopfhörer ersetzt wurde, vergisst man schnell, wie unmittelbar und wunderschön ein Klavier klingt, wie der Sound einer Percussion verzaubert oder wie voll und durchdringend ein Bass klingen kann.“ Der neue H4 soll demnach dafür sorgen, „dass wir uns wieder von Neuem in die Musik verlieben.“

Den Beoplay H4 steuert Ihr nicht wie Apples AirPods per Siri-Sprachbefehlen, sondern deutlich traditioneller mit drei Knöpfen an der rechten Ohrmuschel. Über den zentralen Knopf können Anrufe angenommen und wieder beendet sowie die Musik gestartet und gestoppt werden. Über die Knöpfe darüber und darunter wird die Lautstärke geregelt, Titel können außerdem vor und zurück geschaltet werden. Drückt Ihr den unteren und oberen Knopf gleichzeitig, wird der Kopfhörer mit Bluetooth verbunden. Der Beoplay H4 bietet bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit bei einer Ladedauer von 2,5 Stunden. Wenn die Leistung des 770-mAh-Akkus nachlässt, könnt Ihr Eure Musik weiterhin über das beiliegende Minibuchsen-Kabel hören (außer, Ihr habt ein iPhone 7 und keinen Adapter zur Hand).

Für 299 Euro sofort verfügbar

Der Beoplay H4, der 235 Gramm wiegt und über einen elektrodynamischen 40-mm-Treiber verfügt, ist mit der Beoplay App für iPhone und Apple Watch kompatibel. Ihr könnt ihn aber sicherlich auch ganz normal per Bluetooth verbinden und dann Eure Musik mit Apples Music-App anhören.

Der Kopfhörer ist offiziell sofort für 299 Euro verfügbar, zum Beispiel bei Amazon ist er aber erst „ab 1. April“ gelistet. Der Onlinestore von B&O nennt dagegen momentan nur eine Lieferfrist von ein bis zwei Tagen.