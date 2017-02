Bekannter Analyst: Kamera im iPhone 8 „wird revolutionär“

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo behauptet, die Kamera im iPhone 8 werde „revolutionär“.

Der in der Regel treffsichere Banker berichtet in einer Notiz an seine Kunden über ein großes Upgrade der vorderen Kamera.

Das OLED iPhone 8 werde eine „revolutionäre Front-Kamera mit Infrarot-Modulen“ erhalten, die „den 3D-Raum vor sich spüren“ könne.

Neue Komponenten sollen es möglich machen, dass Apps Gesichter erkennen, die Netzhaut scannen und 3D-Selfies schießen. Damit seien dann innovative Games zu erwarten, die den Kopf der Spielfigur beispielsweise durch den Kopf des Users ersetzen könnten.

PrimeSense, Sony, Foxconn und Sharp als Zulieferer?

Die Hardware nutze dazu Algorithmen, die die Firma PrimeSense beisteuere, die Apple 2013 übernommen hatte. Die Sensoren könnten nicht nur den Ort, sondern auch die Tiefe eines Objektes bestimmen. Die Frontkamera werde von Sony hergestellt, der entsprechende Receiver von Foxconn und Sharp.

In einer der nächsten Generation könne Apple dann auch die rückwärtige Kamera mit 3D-Sensoren ausstatten.