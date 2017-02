Bastler baut Apple II mit Platine für 8,40 Euro nach

Ein Bastler hat den Apple II mit einer ganz preisgünstigen Platine nachgebaut.

Das Gerät ist extrem klein und besteht nur aus einem 3″-Display, der Platine (9 Dollar – entspricht 8,40 Euro), einem Akku und einem Plastik-Gehäuse rundherum. Der Chip ist ein winziger Computer für Entwickler, vergleichbar mit dem Raspberry Pi oder einem Arduino.

Aufgrund des geringen Stromverbrauchs kann der Mini-Apple-II bis zu 10 Stunden laufen, bevor die Batterie erschöpft ist. Viel mehr Details verrät der Bastler leider nicht. Seinen Post inklusive einer Foto-Galerie könnt Ihr hier ansehen:

„Works with a bluetooth keyboard and joystick, the power button on the monitor does work and is used to switch the computer on and off. Audio works as well. It’s entirely self contained, nothing external is required (Except bluetooth stuff).“