Banco Santander: iOS-Apps für über 11.000 Mitarbeiter

Der spanische Bankenriese Banco Santander setzt auf iOS-Apps für seine Mitarbeiter.

Über 11.000 Banker aus allen Geschäftsbereichen arbeiten künftig mit maßgeschneiderten Apps, die gemeinsam mit IBM entwickelt werden. Dies soll eine „digitale Transformation“ der Geschäfte und eine engere Kundenbindung ermöglichen.

Mit den Apps können die Mitarbeiter unter anderem ihre jüngsten Ergebnisse abrufen, oder die Risiken von Transaktionen einschätzen. „Die Zusammenarbeit mit IBM wird uns helfen, unsere digitale Transformation zu beschleunigen und die Kundenerfahrung zu verbessern, um Kundenbedürfnisse zu antizipieren“, erklärte Javier Cuenca, der Geschäftsführer von T&O Area Banco Santander. IBM wird mit Santander zusammenarbeiten, um auf Basis von Apples Programmiersprache Swift native iOS-Apps zu entwickeln.

Unterstützung für Apple Pay

Santander hat weltweit 125 Millionen Bankkunden, 12.200 Filialen und 188.000 Mitarbeiter. Erst Anfang dieses Monats hatte die Bank die Unterstützung für Apple Pay in den USA angekündigt, nachdem sie Apples Bezahlsystem in Spanien schon seit Ende 2016 akzeptiert. IBM arbeitet in ähnlicher Weise auch schon mit den Fluglinien Japan Air Lines and Finnair bei der Entwicklung von Business-Apps zusammen.

(Via AppleInsider)