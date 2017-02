Backpad: Clean Pad für jedes iPhone kurz zum Sonderpreis

Backpad ist Geräte-Schutz und Reinigungstuch zugleich, iTopnews-Leser kennen das Zubehör bereits.

Axel von Backpad informiert iTopnews jetzt darüber, dass das Zubehör für kurze Zeit , genauer vier Stunden (bis heute, 15.55 Uhr), zum Sonderpreis von je 19,50 Euro statt 24,99 Euro bestellt werden kann. Bei der Aktion wird versandkostenfrei geliefert. Ihr spart nicht nur beim Produkt selbst, sondern auch noch die sonst üblichen 3 Euro Versandkosten.

Backpad hat uns im Test überzeugt

Die in Deutschland hergestellte Lederschutzhülle konnten wir ausgiebig testen. Sie schmiegt sich mit Vakuumporen an den Rücken des iPhones an. So schützt es die Rückseite und gleicht die Rückseite mit der hervorstehenden Kamera an.

Das nur zwei Millimeter dünne Zubehör aus Leder ist nicht nur griff-fest, sondern schützt die empfindliche Rückseite des iPhones zudem vor Stößen. Dadurch, dass er etwas übersteht, liegt auch die hervorstehende Kamera-Linse des iPhone nicht mehr auf Tischplatten auf.

In Kombination mit einer Display-Schutzfolie sichert Ihr Euer iPhone mit dem Backpad effektiv vorn und hinten vor Kratzern – und behaltet trotzdem das dünne, elegante Design weitestgehend bei.

Clever: Backpad ist auch ein Reinigungstuch

Zudem ist die am Rücken ohne jeden Klebstoff haftende Seite des Backpads auch noch mit einem Mikrofaser-Reinigungstuch ausgestattet. Zieht Ihr es also vom Gerät ab, besitzt Ihr auch noch eine hochwertige Putz-Option für Display und Kamera-Linse (und eventuelle Eure Brillengläser).