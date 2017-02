Apple Watch 3: Plant Apple im Herbst neue Touch-Technologie?

Laut neuen Informationen aus den Zulieferkreisen plant Apple die Einführung neuer Touch-Panel in der Watch 3.

Seit über zwei Jahren stellt das taiwanesische Unternehmen TPK nun Touch-Panels für die Apple Watch her. Seit Apple aber bei der Watch 2 von GG (Glas to Glas) auf TOL (Touch on Lens) umgestiegen ist, kämpft das Unternehmen mit hohen Ausschussraten und schreibt kaum schwarze Zahlen, wie die DigiTimes berichtet.

Touch on Lens macht eine zweite Glasplatte im Display unnötig, wodurch ein dünnerer und fast randloser Bildschirm möglich wird. Allerdings ist die Herstellung kompliziert, was im Zusammenspiel mit der gewölbten Glasplatte der Watch zu hohen Ausschussraten führt.

Apple bei der Watch 3 mit neuer Touch-Technologie?

TPK erwägt angeblich nun sogar, die Produktion zu stoppen und sich auf die Herstellung von Display-Panel für Smartphones zu spezialisieren. In der Watch 3 will Apple wohl auf eine neue Technologie setzen, die sich GF (Glas Film) nennt und einfacher zu produzieren ist.

Auch bei GF ist keine zweite Glasscheibe im Display nötig. Die Herstellung soll die taiwanische Firma General Interface Solution oder das in Hong-Kong ansässige Unternehmen Biel Crystal Manufactory übernehmen. Die Auslieferung der Panels soll in der zweiten Jahreshälfte anstehen.