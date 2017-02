Apple TV: Entwickler mit neuem tvOS 10.0.1 viel flexibler

Das aktuelle tvOS für Apple TV bietet Entwicklern interessante und bis dato unbekannte Optionen.

Auf dem Event im vergangenen Oktober hat sich Apple auch für das Apple TV stark gemacht. Es wurde angekündigt, dass Entwickler in Zukunft mehr Angebote bekommen sollen, um Gadgets für Apples TV-Box zu bauen –vom Controller bis hin zum Fitness-Gerät.

Dies wurde auch tatsächlich realisiert – und zwar in tvOS 10.0.1, welches im selben Monat veröffentlicht wurde. Doch was genau alles an Funktionen hinzugefügt wurde, wurde erst jetzt klar. Eine neu entdeckte Dokumentation des Made-for-iPhone-Programms zeigt viele Funktionen auf.

Darunter fallen viele nützliche Neuerungen: So kann das Apple TV seitdem bestimmte Apps, etwa zur Konfiguration, aufrufen, wenn ein Zubehör erstmals verbunden wird. Auf ähnlichem Weg kann die Box auch WiFi-Einstellungen an Gadgets übermitteln, sodass sie dort nicht erneut eingerichtet werden müssen.

Assistive Touch und VoiceOver auch für TV-Zubehör

Außerdem funktionieren die Bedienungshilfen Assistive Touch und VoiceOver für sehbehinderte User auch mit Zubehör. All diese Features dürften in Zukunft bei Apple TV-Zubehör zu finden sein, das mit dem MFi-Gütesiegel von Apple ausgezeichnet ist, wie 9to5Mac berichtet.