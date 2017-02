Apple Store: Deal für Studenten (NZL, AUS), Sonderseite zum Valentinstag

In Australien und Neuseeland bekommen Studenten Gutscheine beim Mac- und iPad-Kauf.

Studenten in Down Under können vom 7. Februar bis zum 17. März vom Kauf eines Macs oder iPad Pro profitieren. Denn Apple schenkt beim Kauf jedes neuen iPad Pro, iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Air und MacBook Pro Geschenkkarten für Apple Stores.

Beim Mac beträgt ihr Wert 100 australische bzw. 105 neuseeländische Dollar, beim Kauf eines iPad Pro gibt es einen Gutschein über 70 australische bzw. 75 neuseeländische Dollar.

In Deutschland feiert Apple den Valentinstag

Damit können die Studenten dann weiteres Zubehör vergünstigt erwerben. Das Angebot gilt auch für alle modifizierten neuen Modelle – ausgeschlossen sind generalüberholte Rechner und Tablets.

Alle Studenten höherer Bildungseinrichtungen sowie einige Mitarbeiter an bzw. von teilnehmenden Institution können dieses Angebot wahrnehmen.

Ein schöner Deal, auf den wir in Deutschland bislang noch warten müssen. Wir melden uns natürlich, sobald eine ähnliche Aktion hierzulande an den Start geht. Dafür denkt Apple in Deutschland aber immerhin an den bevorstehenden Valentinstag. Und hat ein Special kreiiert: