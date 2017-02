Apple Pay: Apple kritisiert australische Banken wegen Verzögerungen

In einem Statement hat sich Apple im Kampf um Apple Pay in Australien Luft gemacht.

Apple versucht schon seit einiger Zeit, seinen Bezahl-Dienst Apple Pay auch in Australien auf den Markt zu bringen. Doch die Banken stellen sich quer.

Darum ist Cupertino nun in die Offensive gegangen: In einem Statement an die Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), das dortige Kartell- und Verbraucherschutzamt, wirft Apple den Banken absichtliches Behindern der Verhandlungen vor.

Australische Banken, so Apple, seien nicht bereit, Apples Technologie wie von der Firma vorgeschlagen zu verwenden. Stattdessen wollen sie Zugriff auf den für die Zahlungen zugehörigen NFC-Chips der iPhones, um ein eigenes System damit zu bauen, berichtet Bloomberg.

Das würden sie nur tun, so das Statement weiter, um für die Nutzung von Apple Pay Gebühren zu verlangen, die sie selbst einkassieren können. Apple hatte diese Taktik auch als „trojanisches Pferd“ bezeichnet, mit der die Banken in Apples Programmierungen eingreifen wollen.

Banken: „Apples Aussagen sind falsch und unhaltbar“

Die von dieser Kritik betroffenen Kreditinstitute reagierten prompt. In einer Mitteilung ließen sie verlautbaren, Apples Aussagen seien falsch und unhaltbar. Der ACCC gehe es nur um das Wohl australischer Kunden.

Das würde die Institution auch in einem bald erscheinenden Bericht über den aktuellen Stand der Verhandlungen darlegen.