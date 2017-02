Apple patentiert Touch ID auf dem Display – für iPhone 8?

Apple wurde ein weiteres Patent für die Erfassung von Fingerabdrücken auf dem iPhone-Display zugesprochen.

Funktionieren soll dies – womöglich schon im iPhone 8 – durch infrarotes Licht, das von winzigen LEDs direkt im Display ausgesendet wird. Diese LEDs befinden sich zwischen den LEDs, die das für uns sichtbare Licht ausstrahlen und somit Inhalte auf dem Display anzeigen, berichtet AppleInsider.

Das Infrarotlicht ist für uns unsichtbar, prallt aber an unserem Finger ab und kann von speziellen Sensoren auf dem Display erkannt werden. Somit wird bereits heute die Erkennung von Touchgesten auf dem iPhone realisiert. In Zukunft will Apple auf diese Weise auch unseren Fingerabdruck erkennen.

Bereits drittes Patent für Touch ID auf dem Display

Apple hält bereits zwei weitere Patente, die Touch ID direkt auf dem Display ermöglichen. Bereits mit Ultraschall und einem elektrischen Feld sollte der Fingerabdruck über dem Bildschirm erkannt werden. Apple kann sich also aussuchen, mit welcher Methode wir unser iPhone zukünftig entsperren werden.