Apple holt Spotify-Experte – und verschiebt Spotify Börsengang?

Angeblich wird Spotify den für 2017 geplanten Börsengang auf 2018 verschieben.

Seit letztem Jahr kursieren immer wieder Gerüchte, dass Spotify in diesem Jahr an die Börse gehen will. Diese Pläne scheinen jetzt aber doch gekippt zu sein – oder zumindest auf 2018 verschoben.

Hauptgrund scheinen laut einem Bericht von TechCrunch, der sich auf Informationen interner und vertrauter Quellen stützt, unrentable Lizenzdeals zu sein.

Strategien zu Gewinnsteigerung nötig

Für einen Börsengang müsse Spotify erst einen ausgestalteten Plan für die Firmenzukunft vorlegen, der die Investoren reizt. Dafür sollen neben neuen Lizenzdeals mit Labeln auch Strategien zur Gewinnsteigung entworfen werden.

Der für den Start an der Börse geplante Wert des Unternehmens soll sich laut Spotify-Führungsriege am besten zwischen 11 und 13 Milliarden US-Dollar einpendeln. Zurzeit liegt er bei nur acht Millionen – und steigt eher in (zu) kleinen Schritten. Was auch an der erstarkenden Rolle von Apple Music im Streaming-Geschäft liegen könnte…

Spotify-Mann wechselt zu Apple

Dazu wurde bekannt: Ganz frisch hat sich Apple die Dienste von Steve Savoca gesichert. Der Mann arbeitete zuvor bei Spotify. Er wird bei Apple – wie zuvor schon bei Spotify – die unabhängigen Label betreuen und mit seinen guten Beziehungen wichtige Kontakte für Apple Music knüpfen.