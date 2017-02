Apple Campus 2: Wieder neuer Rundflug mit der Drohne

Wieder einmal gibt es einen neuen Drohnen-Rundflug über die Campus-2-Baustelle.

Das neueste Drohnen-Video zeigt in einem in einem knapp vier Minuten langen Rundflug, wie sich der neue Campus von Apple in Cupertino entwickelt. Die Baustelle macht große Fortschritte.

Neues Video zeigt Apple-Campus-Fortschritt

Große Teile des Außenbereichs sind bereits mit Solar-Panels versehen, Laternen werden montiert und die ersten Straßen werden gepflastert. Und der Baumbestand rund um den Campus 2 ist beträchlich gewachsen.

Wie der aktuelle Stand der Dinge ist, könnt Ihr in diesem Video verfolgen: