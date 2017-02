Apple Campus 2 heißt „Apple Park“, eröffnet im April mit „Steve Jobs Theater“

Apple hat soeben offiziell verkündet, dass der Apple Campus 2 ab April öffnen wird.

Im April ist der Campus 2 bereit zur Aufnahme der Mitarbeiter. Das gesamte Gelände tauft Apple „Apple Park“. Mehr als 12.000 Mitarbeiter werden in den „Apple Park“ ziehen. Der gesamte Umzug wird etwa sechs Monaten dauern. Im Sommer geht es dann mit kleineren Gebäuden weiter.

Zu Ehren von Steve Jobs, der am kommenden Freitag 62 Jahre geworden wäre, wird das Auditorium und Theater im Campus 2 in „Steve Jobs Theater“ getauft.

Das Theater öffnet etwas später im Jahr und liegt auf dem höchsten Punkt des Campus mit Aussicht auf das gesamte Gelände. Tim Cook erklärt:

„Steve’s vision for Apple stretched far beyond his time with us. He intended Apple Park to be the home of innovation for generations to come. The workspaces and parklands are designed to inspire our team as well as benefit the environment. We’ve achieved the most energy-efficient building of its kind in the world and the campus will run entirely on renewable energy.“