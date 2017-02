Apple Angestellter Nummer 3: Mike Markkula wird heute 75

Mike Markkula, einer der wichtigsten Persönlichkeiten in Apples Anfangszeit, wird heute 75.

Willkommen zurück bei iTopnews History. Kurz nach der Gründung von Apple, als Steve Jobs und Steve Wozniak gerade ein paar Exemplare des Apple I verkauft hatten und bereits den Apple II planten, brauchte die Firma frisches Kapital. Die Herstellungskosten des Apple II wären für ein junges Unternehmen nicht zu stemmen gewesen.

Gespräche mit Investoren

Jobs versuchte deshalb bei Investoren vorzusprechen, die jedoch von seinem nicht geradlinigen Auftreten etwas irritiert waren. Apple brauchte nun jemanden im Boot, der die wirtschaftliche Führung übernehmen konnte.

Auftritt von Markkula

Dieser Jemand war Mike Markkula. Der Multimillionär in Ruhestand (mit 32 Jahren) besuchte Jobs und Wozniak in ihrer Garage und war von den Computern begeistert. Er beschloss, bei Apple einzusteigen, investierte insgesamt 250.000 Dollar und bekam dafür über ein Viertel der Anteile des Unternehmens.

Markkula war fortan neben Jobs und Wozniak Angestellter Nummer 3 und half den Gründern bei der Erstellung eines Businessplans und sprach mit Bankvertretern. 1977 konnte Apple als Kapitalgesellschaft Apple Inc. neu gegründet werden. Mithilfe des neuen Kapitals konnte die Entwicklung des Apple II vorangetrieben werden, der als einer der erfolgreichsten Personal Computer in die Geschichte eingegangen ist.

Heute wird Markulla, der in Los Angeles lebt, 75 Jahre jung. Und wir erinnern uns immer wieder gern an wichtige Persönlichkeiten, ohne die wir wahrscheinlich heute kein iPhone in der Hand halten würden.