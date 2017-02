App-Mix: Zattoo rüstet auf, gute neue Spiele und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

Bundle zum Sonderpreis

App-News

TwIM ist frisch aufs iPhone gewandert: Der neue Twitter-Client konzentriert sich auf Direct Messages und bietet Siri-Integration und das Teilen von Orten – mehr hier bei iTopnews.

TwIM Soziale Netze iPhone Keine Bewertungen 33 MB Gratis

Netflix, Spotify und mehr: Über den Wolken muss das Streaming wohl grenzenlos sein. Jedenfalls, wenn Ihr künftig mit der australischen Fluggesellschaft Qantas bucht. Ab Ende des Monats ist das Streamen mit 10-fachem Datenturbo auf allen Flügen möglich.

Qantas Airways Reisen universal Keine Bewertungen 94 MB Gratis

ProCamera HD: Die iPad-Version der sehr guten Foto-App hat erstmals seit 2015 ein Update erhalten, ist nun iOS-10- und iPad-Pro-kompatibel.

ProCamera HD Foto und Video iPad (113) 57 MB 4,99 €

Hier geht es zur iPhone-Version von ProCamera:

ProCamera. Foto und Video iPhone (1195) 81 MB 4,99 €

Minecraft: In 232 Stunden hat ein YouTuber den neuen Apple Campus 2 nachgebaut – mehr dazu hier bei iTopnews.

Facebook plant in seiner App eine Job-Börse. Zunächst startet die Arbeitsvermittlung nur in Kanada und den USA. Vor allem kleinere Unternehmen sollen laut Facebook davon profitieren, Spezialisten via Facebook zu finden.

Facebook Soziale Netze universal (219749) 296 MB Gratis

Zattoo: Der TV-Streaming-Dienst hat seine Apps vereint. Somit sind jetzt alle iOS-Funktionen wie etwa der TV-Programmführer auch auf tvOS verfügbar.

Zattoo TV Unterhaltung universal (10014) 63 MB Gratis

App des Tages

Voyageur: Unsere heutige App des Tages ist ein neues storybasiertes Spiel. In dem textgetriebenen Weltraum-Abenteuer durchquert Ihr als Boss einer Mission eine riesige Galaxis. Bei jedem Haltepunkt schreitet die Rahmengeschichte mit vielen kleinen Erzählungen fort – mehr zur App hier bei iTopnews.

Voyageur Spiele universal Keine Bewertungen 32 MB 3,99 €

Neue Apps

Lit the Torch: Ein flammendes Plädoyer, damit Ihr diese neue Spiele-App ladet. Für faire 99 Cent bekommt Ihr ein Premium-Game, in dem Ihr Fackeln anzünden müsst und Feinden ausweicht.

Hidden Folks: In handgemalten schwarz-weißen Leveln sucht Ihr kleine Figuren. Das Wimmelbildspiel nimmt sich die Wimmelbild-Kunst des deutschen Illustrators Ali Begutsch zum Vorbild. Eine herausragende Neuerscheinung, die wir gestern schon größer vorgestellt haben.

Hidden Folks Spiele universal Keine Bewertungen 108 MB 3,99 €

Evergrow: Aus schwebenden, kleinen Quadraten wird eine immer größer werdende Spielfigur gebaut. Diese entdeckt in der Folge die Spielwelten und verteidigt sich auch gegen Angriffe.

Evergrow Spiele universal Keine Bewertungen 112 MB 2,99 €

ini: Sehr künstlerisch ist auch dieses Game, in dem abstrakte Level mit einer aus geometrischen Teilen bestehenden, an Urzellen erinnernden Charakter-Form durchlebt werden.

ini Spiele universal Keine Bewertungen 82 MB 2,99 €

Sapan: Ein lustiges Minispiel mit einer Schleuder als Hauptelement des Gameplays. Mit ihr werden Kugeln durch immer komplexer werdende Level in Zielfelder bugsiert.

Sapan (schleuder) Spiele universal Keine Bewertungen 54 MB 0,99 €

Flamboygen: Ein Top-Down-Shooter mit Retro-Ästhetik. Mit allen Objekten der Level könnt Ihr hier gegen eine übermächtige Roboter-Armee kämpfen.

Flamboygen Spiele universal Keine Bewertungen 572 MB 2,99 €

Prime Division: Mit viel Logik zerlegt Ihr in diesem kostenlosen Mathe-Puzzler kleine und große Zahlen mit angezeigten Primzahlen in Einzelteile.

Causality: Der Puzzler, in dem die Level-Zeit manipuliert wird, um weiterzukommen, hat uns bereits vorgestern zum offiziellen Start-Termin sehr begeistert. Da die Story um das Astronauten-Team wirklich enorm gut ist, erinnern wir noch mal an diesen Pflicht-Download.

Causality Spiele universal Keine Bewertungen 157 MB 1,99 €

PepeLine: Ein Schiebe-Puzzle mit sieben verschiedenen Spiel-Welten, das sich sowohl für Kinder als auch Erwachsene eignet.

PepeLine Spiele universal Keine Bewertungen 136 MB 1,99 €

Ink Spotters 1 – The Art of Detection: Dieses interaktive Detektivspiel bietet viele Dialoge und über 100 Hinweise, die zu einem passenden Gesamtbild zusammengesetzt werden müssen.

Escape Games Blythe Castle: In diesem Point-and-Click-Spiel wartet ein magisches Schloss mit vielen mysteriösen Details auf Rätsel-Fans.

Beyond Black Space Valkyrie: Im Survival oder Arcade-Modus steuert Ihr Raumschiffe und zerstört andere Schiffe in klassischer Manier eines Space-Shooters.