App-Mix: Workflow mit großem Update und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

Bundle zum Sonderpreis

App-News

Workflow: Mit sogenannten „magischen Variablen“, die die Ausgaben von Apps sowie Aktionen vielfältig verarbeiten können, ist die Automations-App in Version 1.7 auf ein neues Level gelangt.

WhatsApp für Mac: Die seit Anfang des Jahres erhätliche Mac-Version des Messengers ermöglicht es jetzt auch, direkt über Mitteilungen Antworten an Chat-Partner zu schreiben.

Kindle: Ein kostenloses eBook mit dem Titel „100 Books You Must Read Before You Die“ versammelt für Kindle-User 100 kostenlose verfügbare Werke der Weltliteratur, die jeder mal gelesen haben sollte.

Darunter sind Klassiker wie der Sherlock Holmes-Roman „Der Hund der Baskervilles“ oder Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“. Alle auf Englisch, aber als Inspiration für die nächste Lektüre dennoch wervoll.

OutBank DE: Die App fürs Online-Banking, die mehrfach ein Redesign und neue Funktionsbereiche erhalten hatte, wurde samt aller Abo-Optionen mit sofortiger Wirkung eingestellt.

100 Balls: Geschickt fallende Bälle mit Behältern fangen – das könnt Ihr dank eines Updates jetzt auch im Multiplayer zocken.

App des Tages

Reverb: Eine Gratis-App mit der Ihr ohne Lautsprecher-Kauf Alexa, den Sprachassistenten von Amazon Echo, ausprobieren könnt, haben wir heute zu unserer App des Tages gekürt – mehr Details zur App hier bei uns:

Neue Apps

Concentric Rhythm: Auf interaktive Weise könnt Ihr in dieser App einzigartige Musik-Konstrukte mit verschiedenen Sounds erstellen.

Rainbow Slide: Modernes Farb- und Schriftdesign trifft in diesem Geschicklichkeitsspiel mit Retro-Charme auf Vintage-Steuerung, die an Spielhallen erinnert.

Quatros Origins: Auch bei diesem Game, in dem Blöcke taktisch gestapelt werden, dürftet Ihr an alte Arcade-Klassiker erinnert werden.

Lucid Walk: Ein minimalistischer Runner, bei dem eine Kugel durch horizontal verlaufende Level geleitet wird, die ein Wurmloch symbolisieren sollen.

Holo Hop: Wer danach immer noch nicht genug von springenden Kugeln und Spezial-Effekten hat, dem dürfte dieses rasante Minispiel ebenfalls zusagen.

Cubica: Außerdem bietet der App Store heute noch dieses einfach zu lernende, doch mit steigender Levelzahl durchaus komplex werdende Puzzle-Spiel, bei dem passende Linien verschiedener Farben gezogen werden.